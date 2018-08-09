Томск, 9 августа, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) приняли участие в симпозиуме по фундаментальным и практическим вопросам применения электромагнитных колебаний и явлений «Прогресс в электромагнитных исследованиях» (PIERS-2018) в Японии, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Научный симпозиум

Организатором и председателем одной из секций, посвященной методам диагностики и неразрушающего контроля выступил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Федор Губарев.

«В рамках работы секции были прочитаны несколько докладов, посвященных применению лазерного монитора для наблюдения процессов горения, активации нанопорошков металлов СВЧ-излучением, лазерной спекл-визуализации», — пояснил он.

Международная конференция PIERS — один из крупнейших в мире научных форумов, который проходит ежегодно в различных странах мира. Руководство проектом осуществляет Академия электромагнетизма из США. В организации мероприятий также участвуют сотрудники ведущих научно-образовательных организаций России, США, Европы, Китая.