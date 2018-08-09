Вашингтон, 9 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Россию ожидают новые санкции со стороны США. На этот раз ограничительные меры госдепартамент Соединённых Штатов намерен ввести в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет мер вступит в силу уже 22 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическое оружие

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Речь идёт о полном запрете на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. На этом США могут не ограничиться. В госдепе отметили, что если Россия не предоставит Вашингтону убедительных гарантий неприменения химического и биологического оружия, то уже через три месяца последует второй пакет санкций. Он предусматривает снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановку полётов в США компании «Аэрофлот».

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В госдепартаменте США пояснили, что ограничительные меры вводятся на основании Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрета его применения от 1991 года. В Вашингтоне уверены, что Россия использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Солсбери против граждан России в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, посольство РФ в Вашингтоне уже отреагировало на такие заявления властей США, назвав новые санкции «драконовскими», а предлог, под которым они вводятся (якобы использование правительством РФ нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери) — «надуманным». Российские дипломаты в очередной раз выступили «за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных», а также предложили предать гласности переписку с госдепом США по этому вопросу. Американская сторона на эти инициативы пока никак не отреагировала.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший в пользу Лондона, и его дочь Юлия были госпитализированы больницу британского города Солсбери в критическом состоянии. Власти Великобритании сразу же поспешили обвинить в произошедшем Москву, заявив, Сскрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было изготовлено в России. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.