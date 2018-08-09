Москва, 9 августа, 2018, 11:43 — ИА Регнум. После атаки с территории сектора Газа, когда палестинские боевики нанесли по Израилю массированный ракетный удар, ВВС еврейского государства атаковали более сотни военных объектов Палестины. Кадры ответного удара Израиля опубликованы «Пятым каналом».

Defense.gov Ракетный удар

«Сегодня наши вооружённые силы атаковали более сотни стратегически важных военных объектов в террористической организации ХАМАС в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории», — говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела израильской авиацией позиций движения ХАМАС в секторе Газа погибли двое человек. Власти Израиля заявили, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС.

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