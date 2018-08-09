Москва, 9 августа, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Доллар США подорожал на 1 рубль в начале торгов 9 августа на Московской бирже. Американская валюта стала стоить 66,55 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. При этом евро впервые с 16 апреля стал стоить более 77 рублей. Он подорожал на 1,15 рубля — до 77,17 рубля.

Курсы валют заметно изменились на фоне заявлений о новых антироссийских санкциях, прозвучавших из Вашингтона. Госдепартамент США анонсировал ограничения, связанные с инцидентом в Солсбери.

Утверждается, что Россия причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва не раз категорически отвергала обвинения.

На курсе доллара сказалась и обстановка на нефтяном рынке. За баррель нефти марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне давали $72,19. Снижение составило 0,12%.

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