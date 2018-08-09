Махачкала, 9 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В Дагестане с начала 2018 года уже заболели корью 172 человека. Еще у более тысячи установлен диагноз «паротит», в народе известный как «свинка». Из-за выявленных случаев заболевания закрыты на карантин два медучреждения, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Георгий Ламберт. Доктор

На карантин из-за кори, выявленной у четверых детей, закрыт Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подростков. Из-за паратита, обнаруженного у одной из рожениц, закрыто родильное отделение Республиканской клинической больницы.

Как отметили в минздраве, все заболевшие не были привиты. Причиной отказа от прививок медики называют боязнь осложнений после вакцинации, а также религиозные соображения. В ведомстве заявили, что в целях профилактики кори и паротита в Дагестане введен запрет на посещение детских садов, школ, кружков и секций. Также под запретом госпитализация плановых больных, не прошедших вакцинацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Дагестане заболели корью 98 человек. В 2016 году — всего три.