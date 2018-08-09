Кишинёв, 9 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон не стал передавать под строительство посольства США в Кишинёве территорию бывшего Республиканского стадиона. Об этом глава государства написал в своём Facebook.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Отказ

«Я подписал официальный отказ от промульгации (обнародования — прим. ИА REGNUM ) закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нём нового здания посольства США», — говорится в сообщении.

Додон подчеркнул, что на территории бывшего спортивного объекта арены нужно благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдавии.

Следует отметить, что отказ Додона подписать соответствующий закон ничего не меняет — поскольку в случае повторного принятия документа парламентом Молдавии, где большинство контролируют прозападные демократы, президент страны обязан подписать закон, либо за него это сделает спикер Андриан Канду.

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