Москва, 9 августа, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что санкции — новая форма политических преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

ИА REGNUM Яровая Ирина

«Санкции — новая форма совершения международных преступлений, возводимых в закон. Механизм санкций против России, запущенный в США, работает именно так», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Парламентарий уверена, что «санкционная американская политическая робототехника — это изобретение, угрожающее миру и безопасности в глобальном масштабе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США заявили о намерении ввести новые санкции из-за «дела Скрипалей». При этом в госдепе уточнили, что вторая волна антироссийских санкций по «делу Скрипалей» не будет введена, если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химическое и биологическое оружие.