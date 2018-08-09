Анкара, 9 августа, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 12 учителей, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 9 августа Anadolu.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Внимание, розыск!

Разыскиваемые учителя работали в учебных заведениях, связанных с ФЕТО. Школы были закрыты после попытки государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в ходе подавления которой погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения.

Власти страны обвинили ФЕТО и ее лидера Фетхуллаха Гюлена в организации путча, религиозный проповедник, осудив путч, отверг обвинения правительства.