Грозный, 9 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Пенсионная реформа в России нужна. Но при этом не только нужно повышать возраст, а подумать о размере пенсии, как обеспечить людей достойной пенсией, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент торгово-промышленной палаты Чеченской Республики Нурбек Адаев.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Те, кто нетрудоспособны, должны получать льготы по выходу на пенсию, а если человек вполне трудоспособен, то он может и далее продолжать работать и накапливать себе достойную пенсию. Поэтому я «за» пенсионную реформу, подразумевая тот момент, что повышением пенсионного возраста увеличится размер пенсий, отметил эксперт.

«В основном люди предпенсионного возраста в Чечне еще хотят работать. Граждане относятся спокойно, с пониманием к предложению властей. Пусть выход на пенсию будет в 65 лет, но впоследствии они должны получать хорошую пенсию, на которую можно жить. Шаг правительства РФ правильный и он должен быть сделан», — высказал свою точку зрения Адаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»