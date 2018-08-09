Москва, 9 августа, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Госдуме считают любопытным новый пакет антироссийских санкций, ввести которые грозится Вашингтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») находит свежий, 55-й по счету с 2014 года тур американских санкций весьма любопытным. Прежде всего, потому что «они вообще не за что».

«Дело Скрипалей, похоже, умирает даже в самой Англии, но ожило в Вашингтоне», — написал Никонов в соцсети.

Кроме того, парламентарий уверен, что условия невведения через 90 дней следующего набора санкций невыполнимы.

«Они требуют принятия на себя Россией обязательств отказаться от последующего применениях химического и бактериологического оружия. То есть признать, что его применяли. Но мы этого не делали. Химоружие, в отличие от США, полностью уничтожили; конвенцию по бактериологическому оружию соблюдаем», — указал депутат.

И наконец, через 90 дней отношения могут быть отброшены к худшим временам, чем в холодную войну, констатировал Никонов.

«Прямого авиасообщения не было и в 1980-е. Но снижения уровня дипотношений и полного разрыва торговли ещё не случалось», — отметил он.

Депутат предостерегает от последствий санкций.

«Похоже, американцы попытаются нащупать новое дно в отношениях с Россией. В Москве это никого не напугает. А вот выбираться со дна будет тяжелее», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США заявили о намерении ввести новые санкции из-за «дела Скрипалей». При этом в госдепе уточнили, что вторая волна антироссийских санкций по «делу Скрипалей» не будет введена, если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химическое и биологическое оружие.