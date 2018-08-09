Иркутск, 9 августа, 2018, 10:49 — ИА Регнум. История с обнаружением осенью 2017 года на берегу Байкала десятков туш мёртвых нерп получила неожиданное продолжение. Как выяснилось, причиной гибели стала не чересчур разросшаяся популяция эндемика, а конкретное вирусное заболевание — парвовирусный энтерит. Однако несмотря на то, что оно угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения, чиновники не удосужились своевременно утилизировать туши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта gazetarb.ru Туши байкальских нерп так и не утилизировали

«На сегодняшний день в Прибайкальском районе сложилась печальная ситуация: растаявший снег и сошедший с Байкала лед обнажили неприглядную картину: берег озера у поселка Катково оказался усеян десятками трупов нерп. На 25-градусной жаре тела быстро разбухли и начали источать неприятный запах, притягивающий падальщиков, мух, и бродячих собак», — пишет gazetarb.ru.

В процессе разбирательства специалисты Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что туши погибших животных не были утилизированы должным образом. К примеру, в районе Катково они так и остались на побережье и были зарыты в песок.

«Фактически нарушения законодательства устранены лишь после принятия природоохранным прокурором мер реагирования. За ненадлежащий контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания природоохранным прокурором также внесено представление начальнику управления ветеринарии Республики Бурятия», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября на юге побережья Байкала (в Иркутской области и Бурятии) была обнаружена 141 мертвая нерпа. Поборниками промысловой добычи нерпы этот инцидент был расценен как процесс саморегулирования популяции вследствие её чрезмерно возросшей численности. Заговорили о необходимости возобновления промышленной добычи животных. Минсельхоз РФ даже подготовил соответствующий законопроект.