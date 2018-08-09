Донецк, 9 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) на настоящий момент в результате аварии отключены услуги связи сотового оператора «Vodafone-Украина». Об этом сообщили 9 августа в Минсвязи ДНР.

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Отмечается, что связь украинского мобильного оператора отсутствует и в ДНР, и в ЛНР из-за аварии на телекоммуникационной сети Vodafone. Также в ведомстве уточнили, что повреждение линии связи произошло на территории ЛНР, подконтрольной Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, данный случай — далеко не первый, когда в работе украинского оператора наблюдаются перебои. Так, 24 апреля «Vodafone» перестал работать в ЛНР, а также на территории Украины в Луганской области. Ранее, 22 февраля, произошел обрыв линии указанного оператора, из-за чего услуги связи стали недоступны на территории ЛНР.

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