Ярославль, 9 августа, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле в Единый государственный реестр объектов культурного наследия внесен ансамбль хлопковых магазинов Ярославской Большой мануфактуры второй половины XIX века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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«Ансамбль — все пять зданий, входящих в него, — отнесен к категории объектов культурного наследия регионального значения. Он отражает пути развития промышленной архитектуры, освоение старейшего промышленного района Ярославля», — говорит директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Объекты представляют собой складские помещения для хранения хлопкового сырья, продукции и прочих материалов одного из крупнейших предприятий Ярославля второй половины XIX — начала ХХ века — Торгово-промышленного товарищества Ярославской Большой мануфактуры.

Здания кирпичные, выполнены в стиле, характерном для промышленных зданий второй половины XIX — начала ХХ века. Они совмещают в себе относительную дешевизну постройки, функциональность и сдержанную декоративность. Важной чертой данных строений является идентичное оформление их фасадов.