Челябинск, 9 августа, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Челябинской области предстоит закрыть и рекультивировать более 420 свалок. Об этом на совещании в Челябинске заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

По его словам, свалка в Челябинске тоже загрязняет город. Выбросы от неё достигают 20% о всего объёма выбросов.

Также Цуканов назвал проблемой рекультивацию Коркинского угольного разреза. В целом, по его словам, за 2017 год одним из наиболее неблагополучных в экологическом плане стал Магнитогорск. Здесь уровень загрязнения воздуха был оценён как «очень высокий».

В свою очередь губернатор Борис Дубровский обратил внимание полпреда на природоохранную деятельность промышленных предприятий. Цуканов посетил Челябинский металлургический комбинат и познакомился с современными технологиями производства. Также полпред обратил внимание главы региона на выбросы от транспорта и на состояние очистных сооружений.