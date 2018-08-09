Анкара, 9 августа, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Эгейском море у берегов района Кушадасы турецкой провинции Айдын затонула лодка с мигрантами, погибло семеро детей и две женщины. Об этом сообщает 9 августа агентство Anadolu.

Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущие люди

Экипажам катеров службы береговой охраны Турции удалось спасти четверых человек. По словам уцелевших, в лодке находились 13 беженцев, пытавшихся добраться до Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля испанские морские спасатели нашли и эвакуировали 774 мигранта, пытавшихся на лодках преодолеть Гибралтарский пролив. По сведениям испанской стороны, мигранты переправлялись на 52 лодках, причем один из спасенных находится в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

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