Москва, 9 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Новый законопроект США об усилении санкций в отношении России включает предложение ограничить импорт низкообогащенного урана (НОУ) из РФ до 2031 года, сообщает 9 августа «Коммерсантъ».

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Так, ограничения могут ударить по выручке российской госкорпорации «Росатом», поскольку рынок США для компании является основным.

«В 2017 году входящий в «Росатом» «Техснабэкспорт» получил от контрактов в США более 40% выручки от экспорта НОУ», — отмечает издание.

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Кроме того, в импорте урана из России заинтересованы и владельцы американских атомных электростанций, так как эти поставки обходятся им дешевле.

Напомним, 8 августа госдепартамент США заявил о введении в отношении России новых ограничительных мер — якобы за причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и якобы использование Россией нервно-паралитического вещества «Новичок», несмотря на отсутствие со стороны Лондона каких-либо доказательств по этому делу.

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