Донецк, 9 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине превращаются в шоу, заявил депутат народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) ВладиславБердичевский, сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

По его словам, вместо реальной политической борьбы на Украине постоянно изображают борьбу «политические клоуны». При этом выборы украинского президента Украины все больше напоминают шоу, поскольку почти на одном уровне рейтинга с действующим президентом Петром Порошенко находятся рок-звезда Святослав Вакарчук и комедиант Владимир Зеленский.

Напомним, по данным соцопросов, в рейтинге кандидатов в президенты Украины первое место занимает экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Порошенко же оказался на пятом месте.