Владивосток, 9 августа, 2018, 09:16 — ИА Регнум. С пенсионной системой в России надо однозначно что-то делать и что-то менять, но главный вопрос — как. Вносить корректировки необходимо 100%, потому что сейчас в России пенсионер получает пенсию, которая не позволяет прожить достойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Приморском крае Валентин Шуматов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Специалисты и эксперты должны просчитать все шаги по проведению пенсионной реформы. В частности, считаю, что силовикам стоит продлить пенсионный возраст до 65 лет, как всем гражданским, а то уходят на пенсию в 35−40 лет. Военнослужащий заработал пенсию на государственной службе, но пусть он ее получит, достигнув возраста, определенного для простых граждан.

«В Приморском крае ведутся обсуждения повышения пенсионного возраста, организованы дискуссионные площадки, представители политических партий работают и объясняют людям, почему и зачем предпринимается такой шаг. Население относится с пониманием, если будут рабочие места, достойная пенсия и социальное обеспечение, то, конечно, повышать возраст нужно», — высказал свое мнение Шуматов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»