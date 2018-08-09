Якутск, 9 августа, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Специалисты Якутской ГРЭС восстановили подачу электричество в Якутске и центральных улусах в течение получаса после сбоя, сообщает 9 августа пресс-служба предприятия.

Unsplash Электрическая лампа

В сообщении отмечается, что на электростанции завершен запуск дополнительного генерирующего оборудования. Для восстановления электроснабжения потребителей на станции введены в работу седьмая и восьмая газотурбинные установки.

«Всего в работе восемь газотурбинных установок, что полностью обеспечивает потребности жителей и предприятий Центрального энергорайона», — пояснили на предприятии.

Напомним, аварийное срабатывание технологической защиты на Якутской ГРЭС произошло сегодня в 12:47 по местному времени. В результате была отключена генерирующая установка ГТЭ-45−3 станции №3. Причины отключения выясняются.

Читайте также: В Якутии потребовали проверить обоснованность тарифов ЖКХ и цен на ГСМ