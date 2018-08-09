Нефтеюганск, Югра, 9 августа, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники филиала окружного «Центра социальных выплат» систематически нарушали права детей-инвалидов в плане выплат компенсации расходов и назначения им социальных пособий. По представлению прокуратуры правонарушения были устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия Подростки-инвалиды

В ходе проверки выяснилось, что работниками «Центра социальных выплат» нарушались сроки выплат компенсаций затрат родителям детей-инвалидов за воспитание на дому. Систематически не соблюдался порядок перечисления денег поставщикам технических средств реабилитации, предназначенных для детей-инвалидов.

Директор департамента социального развития ХМАО-Югры Светлана Давиденко оправдала действия подчинённых рутинностью процесса оформления необходимых документов. Дескать, сотрудники центра запрашивали дополнительные сведения, которые необходимы для назначения той или иной выплаты, и долго не получали ответа.

«После поступления этих справок все выплаты были произведены Но поскольку факт нарушения срока присутствовал, это было зафиксировано прокуратурой Нефтеюганского района. И хотелось бы обратить внимание на то, что было поставлено на вид непосредственно руководителю. По нефтеюганскому филиалу были также приняты решения в отношении специалистов», — прокомментировала в местных СМИ ситуацию Светлана Давиденко.

Также чиновница сообщила, что департаментом соцразвития ХМАО проводится на данный момент собственная проверка нефтеюганского филиала окружного «Центра социальных выплат». В самом филиале сменился руководитель.