Торонто, Канада, 9 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 38 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Basheer Tome Теннисный матч

Медведев сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибкок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и 4 из 8 реализованных брейков.

В третьем круге Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым, который является третьей ракеткой мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге турнира в Торонто Медведев одержал победу над американцем Джеком Соком.