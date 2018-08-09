Пекин, 9 августа, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Заградительные пошлины, политика протекционизма и «торговые войны» со стороны США существенно не повлияли на рост двусторонней торговли Китая с Соединенными Штатами за первые семь месяцев 2018 года, сообщает 9 августа газета China Daily.

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Отмечается, что, несмотря на «торговые войны», которые были развязаны против Китая американским президентом Дональдом Трампом, двусторонняя торговля между США и Китаем выросла на 12,9% за семь месяцев этого года в сравнении с тем же периодом 2017 года, достигнув $356,56 млрд. Только в июле объем торговли составил $54,98 млрд, а китайский экспорт подпрыгнул на 13,3% до уровня $41,54 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за указанный период рост китайской международной торговли составил 16,4%, или $2,61 трлн. Рост объемов торговли наблюдается и с Россией, достигнут товарооборота $58,35 млрд.