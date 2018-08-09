Владивосток, 9 августа, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Владивостокский морской рыбный порт перевыполнил производственную программу июля 2018 года на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

«Прирост грузопотока в Порту связан с рыбной отраслью (перевалка рыбопродукции увеличилась на 29%), контейнерами (рост составил +26%), привлечением нового вида груза — оксида железа для АО «Спасскцемент» с ежегодным объемом до 80 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порт продолжает развивать направление автоперевозок. Так, за июль через проходную предприятия прошло 13,6 тыс. единиц грузового транспорта — по 455 машин в сутки. Кроме того, отличный результат достигнут при обработке вагонов. За семь месяцев текущего года обработано 31,6 тыс. вагонов (+8%).

Общий грузооборот ОАО «Владморрыбпорт» за семь месяцев вырос на 15%. На предприятии отметили, что достигнутый показатель — далеко не предел, поскольку в порту продолжается модернизация инфраструктуры, а общая ситуация на рынках гарантирует стабильный рост в будущем.