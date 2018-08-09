Иерусалим, 1 июля, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Израиле в конце лета уйдёт в отставку советник по национальной безопасности правительства и руководитель Совета по национальной безопасности (СНБ) страны Меир Бен-Шаббат. Об этом 1 июля сообщает канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.

канцелярия премьер-министра Израиля «Советник по национальной безопасности и глава СНБ Меир Бен-Шаббат вечером 30 июня проинформировал премьер-министра Нафтали Беннета о своём желании уйти в отставку после того, как проработал на этой должности четыре года. Бен-Шаббат останется на посту до конца августа 2021 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост представителя Израиля в США покинул посол Гилад Эрдан, попросивший об отставке во время личного разговора с Беннетом.