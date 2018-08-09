Тюмень, 9 августа, 2018, 08:01 — ИА Регнум. При достижении пенсионного возраста люди ещё способны достаточно серьёзно трудится на благо Родины. Кроме того, присутствует разрыв в поколениях с точки зрения профессионализма. Если исходить с позиции наставничества, с позиции передачи опыта, подрастающему поколению, то повышение пенсионного возраста — момент положительный, заявил корреспонденту ИА REGNUM федеральный спикер Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта в Тюменской области, координатор регионального Центра мониторинга благоустройства городской среды Сергей Соловьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Ругают предлагаемую пенсионную реформу очень много, но стоит отметить преимущественные моменты. Проведение пенсионной реформы связано с кадровым наполнением как таковым, особенно в сфере образования и здравоохранения. Здесь возраст играет большое значение, чем старше работник, тем опытнее, и в этом случае повышение пенсионного возраста целесообразно. В России наблюдается нехватка кадров, и за счёт чего их пополнят те, кто критикует предлагаемые изменения в пенсионном законодательстве, ничего конструктивного не предлагают.

«В любом случает процессу по обсуждению пенсионного законодательства, который начался сейчас в обществе в целях благородные и знаковых свершений, без сомнений пришло время. Не нужно уходить в дебри дебатов и затягивать обсуждение, а необходимо вести конструктивный диалог. Внимание в пенсионной реформе продиктовано объективными предпосылками. Рано или поздно этот шаг надо предпринять», — высказал свое мнение Соловьев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»