Мадрид, 9 августа, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Причиной ошибочного запуска ракеты истребителем испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 могла стать человеческая ошибка, пишет газета El País 9 августа.

Causa83 Ракета AIM-120 AMRAAM

Источники в военных кругах указывают на ошибку человека, так как проблема программного обеспечения не была выявлена. К счастью, пилот не указал цель для ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух», иначе это могло бы закончиться плачевно для его коллег, пилотировавших еще один Eurofighter и два Mirage 2000. Также они не исключают, что снаряд мог быть уничтожен в воздухе.

Поиски ракеты и расследование продолжаются, испанские летчики отстранены от участия в патрулировании воздушного пространства Прибалтики. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент случился 7 августа в небе над Эстонией.

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