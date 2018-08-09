Москва, 9 августа, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В ряде регионов России ожидается серьёзное похолодание к концу текущей недели. Об этом сообщила 9 августа заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

По её словам, циклон, прошедший в минувшие выходные по северной части Европейской территории, проследовал за Урал, распространяя холодный воздух.

«На Урале и в Западной Сибири к концу этой недели мы ожидаем резкое похолодание на 8−10 градусов», — отметила синоптик.

По прогнозам Гидрометцентра, на среднем Урале температура воздуха будет составлять не выше 14−19 градусов, на южном Урале — 16−21 градус тепла.

В Челябинской и Курганской областях сегодня ожидаются сильные дожди, а 10 августа сильные дожди с грозой и градом пройдут на юге Тюменской области и в Омской области.

Вместе с тем, тёплая погода ещё может вернуться благодаря приближающемуся с юга-запада европейскому антициклону, который постепенно восстановит летнюю погоду в центральных регионах России.