Владивосток, 9 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. На юго-западе Приморья в заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда») ученые исследовали паразитические грибы-убийцы, превращающие насекомых в зомби. Об этом сообщает нацпарк «Земля леопарда».

Цитата видео YouTube пользователя Наука и технология Грибы которые делают зомби из живых существ. Гриб Кордицепс. Гриб убийца

Специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова идентифицировали в ходе анализов сразу 15 видов таких грибов, растущих на насекомых. Грибы-убийцы паразитируют, например, на жуках, муравьях, пчелах и бабочках.

Так, кордицепс однобокий (гриб-убийца) прорастает внутрь тел муравьев. Насекомое, пораженное грибом, покидает колонию и скитается в поисках благоприятного места для роста своего «хозяина».

Гриб убивает насекомое и прорастает через его тело после того, как найдено идеальное «жилье» для обитания.

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