Красноярск, 9 августа, 2018, 07:50 — ИА Регнум. За год (в июле 2018 года к июлю 2017 года) в Красноярском крае значительно подорожал ряд товаров и услуг. В частности, цены на дизельное топливо выросли на 20,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

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Также за этот период значительно выросли в цене свежие огурцы (на 45,6%), газовое моторное топливо (на 39,6%), пшено (на 34,7%), древесностружечные плиты (на 28,4%), свекла (на 22%).

Лидером по удорожанию стало обучение в негосударственных, государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования (от 37,5 до 57,9%).

По данным статистиков, за год индекс потребительских цен в крае составил 102,4%.

Напомним, по состоянию на конец июля 2018 года самая высокая цена на дизельное топливо среди регионов Сибири была зафиксирована в Забайкальском крае — 48,43 руб. за литр. Самая низкая цена, по информации Новосибирскстата, зафиксирована в Алтайском крае — 43,77 руб.

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