Иркутск, 9 августа, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Извлечь тело разбившегося в Пакистане иркутского альпиниста Сергея Глазунова — напарника Александра Гукова (Санкт-Петербург), которого спасли пакистанские военные лётчики, — почти невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора спасательных работ Анны Пиуновой.

Цитата из х/ф «Скалолаз». Реж. Ренни Харлин. 1993. США Альпинист

«Если мы будем проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей. И семья приняла решение не снимать тело Сергея», — заявила координатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сложные погодные условия привели к трагедии при восхождении на гору Латок-1 в Пакистане: в конце июля 2018 года двое российских альпинистов — Александр Гуков и Сергей Глазунов — оказались заблокированными на крутом склоне. Спустя четыре дня после штурма иркутский альпинист сорвался и погиб, а его напарник шесть дней находился в горах без еды и снаряжения. Для его спасения были предприняты семь попыток, но низкая облачность препятствовала обнаружению альпиниста.