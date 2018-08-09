Оренбург, 9 августа, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан заместитель главы администрации по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Victor Задержание

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь о вымогательстве крупной взятки и совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному чиновнику.

СМИ сообщают, что в мэрии проходят обыски. В следственных органах воздержались от комментария по данному поводу, так же как и от сообщения подробностей о задержании заместителя главы городской администрации.

По данным информисточников, Борисов пойман с поличным при получении 2 млн рублей. Взятка вымогалась от генерального директора строительной фирмы. В ответ обещалось покровительство.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании глава города Евгений Арапов назначил исполняющим обязанности заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Евгения Епанешникова, который является начальником управления строительства и дорожного хозяйства.