Москва, 9 августа, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Новый пакет санкций в отношении Москвы, которые анонсировал госдепартамент США из-за якобы применения Россией химоружия в «деле Скрипалей», являются крайне жёсткими, суровыми и не имеют под собой никаких оснований. Такое мнение высказали в посольстве РФ в Вашингтоне.

Американские санкции

Читайте также: США ввели новые санкции против России

«8 августа нашему советнику-посланнику в госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что «каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», при этом пояснения по уточняющим вопросам, направленным РФ, американская сторона, располагающая «достаточным объёмом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», дать отказалась, ссылаясь на конфиденциальность.

Российские дипломаты в очередной раз напомнили, что РФ выступает «за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных», а также предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Как и большинство предложений со стороны Москвы в помощи в расследовании отравления Скрипалей, эта инициатива пока осталась без ответа.

Ранее по теме: США допускают исключения в новом пакете антироссийских санкций

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа госдепартамент США заявил о введении в отношении России новых ограничительных мер. На этот раз поводом стала якобы причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и якобы использование Россией нервно-паралитического вещества «Новичок», в чем внешнеполитическое ведомство США абсолютно уверено, несмотря на отсутствие со стороны Великобритании каких-либо доказательств. Пакет санкций предусматривается законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие. Он предполагает ограничение экспорта продукции двойного назначения. А в случае неотказа от применения химоружия — дополнительные ограничительные меры: снижение уровня дипломатических отношений, минимизацию внешнеторговых связей, а также запрет авиакомпании на полёты в США. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что антироссийские санкции из-за «использования Россией химоружия в Солсбери вступят в силу 22 августа.

Напомним, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в больницу с признаками отравления попали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон, не предоставив доказательств, обвинил в покушении на граждан Москву. Россия отвергает все обвинения. Москва неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании этого дела, однако получала только отказы.