Салоники, Греция, 9 августа, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Информация об инциденте с участием фанатов греческого футбольного клуба «ПАОК» и российских сотрудников СМИ в полицию Салоник не поступала. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы полиции северной греческой столицы.

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«Такой информации (о нападении на журналистов) не поступало», — сказал полицейский.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 8 августа во время футбольного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19 между командами «ПАОК» и «Спартак» произошел инцидент: около 15 фанатов «ПАОК» напали на российских журналистов.

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