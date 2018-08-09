Красноярск, 9 августа, 2018, 06:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 20 лесных пожаров на общей площади 118,4 тыс. га, в том числе 14 очагов — в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в краевом минлесхозе. В тушении принимали участие более 500 человек, 40 единиц техники, 19 воздушных судов.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

9 августа в регионе действуют 53 лесных пожара на общей площади 351,05 тыс. га. В том числе в зоне контроля — 26 пожаров на площади 343,5 тыс. га. Напомним, власти имеют право не тушить лесные пожары в зоне контроля, ссылаясь на решение краевой комиссии по ЧС. Такое решение принимается, если, по мнению комиссии, возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён.

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Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах. В Эвенкийском районе на территории заповедника «Тунгусский» действует пожар площадью 24,7 тыс. га.

В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах, введённый 22 июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в крае действовало 64 лесных пожара на общей площади 469,3 тыс. га.