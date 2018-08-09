Сиань, Китай, 9 августа, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Власти столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая города Сианя запретили курение в помещениях общественных мест, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Курение

Закон также запрещает курение на улице в таких публичных местах, как школы, стадионы и учреждения здравоохранения для детей и беременных женщин. Курильщики, нарушившие предписанные законом ограничения, будут оштрафованы на 10 юаней ($1,5), а владельцы общественного заведения — на 1 тыс. юаней. Закон вступает в силу с 1 ноября 2018 года.

Отметим, что родина Терракотовых воинов, излюбленной туристами достопримечательности Китая, Сиань, следом за Китаем и Шанхаем ввел запрет на курение в помещениях общественных мест. Всего же в Китае насчитывается 300 млн курильщиков и 740 млн пассивных курильщиков.

В рамках программы «Здоровый Китай 2030», проект которой был опубликован в 2016 году, планируется сократить количество курильщиков в стране среди людей возрастом от 15 до 20 лет на 27,7% к 2030 году.