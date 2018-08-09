Богота, 9 августа, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Колумбия признала Палестину независимым и самостоятельным государством, сообщает пресс-служба палестинского посольства в Боготе.

Free Gaza movement Палестинский флаг

«Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что это решение было положительно принято палестинским народом и правительством. Посольство отмечает, что Палестина всегда относилась к Колумбии как к братскому государству, и решение о признании суверенности Палестины поможет еще сильнее сблизить народы обеих стран.

Напомним, государство Палестина официально признано 135 странами, входящими в ООН. Сама Палестина не имеет статуса члена ООН, поскольку не признана тремя членами Совбеза ООН — США, Великобританией и Францией. В 2011 году Исландия признала независимость Палестины, став первой из стран Запада, решившейся на этот шаг.