Челябинск, 9 августа, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Человек, подозреваемый в убийстве женщины, труп которой нашли на мусорной площадке в Челябинске, задержан «по горячим следам», передает «Телефакт».

Убийство

Задержание произошло 8 августа. Подозреваемый — 54-летний мужчина, с которым начали работать следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расчлененное тело женщины было обнаружено на площадке для мусора в Тракторозаводском районе Челябинска 7 августа.