Москва, 9 августа, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Россия последовательно выступает за соблюдение общепринятых прав человека с учетом национальной специфики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос об обострении отношений между Канадой и Саудовской Аравией, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Она подчеркнула, что при соблюдении прав человека должны учитываться сложившиеся за длительное время особенности и традиции государств.

«Считали и считаем недопустимой в этой связи политизацию правочеловеческой проблематики», — добавила Захарова.

Захарова выразила надежду, что Канада и Саудовская Аравия смогут договориться. При этом она отметила, что Саудовская Аравия встала на путь больших социально-экономических преобразований, поэтому Эр-Рияд имеет право самостоятельно решать, в какую сторону двигать эти преобразования.

«В таких вопросах, возможно, нужны конструктивные советы и содействие, но отнюдь не окрики с позиции «морального превосходства», — заявила она.

Напомним, дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой возник после требований канадского МИД освободить арестованных активисток за публичную акцию протеста. В ответ королевство отозвало своего посла из Оттавы и заявило о прекращении совместных образовательных и иных программ с Канадой. МИД Саудовской Аравии заявил, что не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела королевства под предлогом соблюдения прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о приверженности канадского правительства отстаиванию фундаментальных прав человека и канадского образа жизни в мире. При этом канадский премьер-министр подчеркнул, что извинений в адрес Эр-Рияда не будет.