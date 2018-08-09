Казань, 9 августа, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 12 сентября 2018 года рассмотрит обоснованность претензий некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте РТ», созданной в 1995 году указом главы региона. Иск на сумму 648 593 599,07 рубля компания подала к застройщику — ООО «Светлая Долина 1−2», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Исковое заявление поступило в суд 24 июля 2018 года, к производству было принято 26 июля. Уточняется, что 583 726 568 рублей 65 копеек, которые требует взыскать истец, это долг, 64 404 913 рублей 18 копеек — проценты за пользование займом, а 462 117 рублей 24 копейки — проценты за просрочку возврата займа.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Светлая Долина 1−2» создано в Казани 26 июля 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Римма Шайхутдинова. Она также числится директором ликвидируемого с апреля 2018 года жилищно-строительного кооператива «Декабристов, 100» в Казани. Единственный участник ООО «Светлая Долина 1−2» — ООО «Интегстрой», созданное в 2011 году. Его директор — Шамиль Зиганшин. Участниками ООО являются восемь компаний: ООО «Гранула» (единственный участник — Дмитрий Мерзлов), ООО «Прогресс» (единственный владелец — Гулия Харисова, а само юрлицо является совладельцем судоходной компании «Кама»), ООО «Новые пенаты» (владелец — Олег Рожкин), ООО «Гелиос» (владелец — ООО «ТБА», участниками которого являются ООО «Ак Барс Инжиниринг» и Марсель Низамиев), ООО «Грант» (владелец — Константин Трофименко, учредитель ряда управляющих компаний), ООО «Мэйнлайн» (владельцы — ООО «Интегстрой» и ООО «Холдинговая нефтехимическая управляющая компания»), ООО «Компроект» (владелец — ООО «Сфера») и ООО «Ак Барс Девелопмент». Владельцами последнего являются сам Госжилфонд РТ, министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Примечательно, в Казани уже существовало ООО «Интегстрой», где директором также был Шамиль Зиганшин, но компания была ликвидирована в декабре 2016 года.

Напомним, ранее Госжилфонд РТ пытался оспорить ряд соглашений о поручительстве, ипотеке по кредитам, выданным «Татфондбанком» третьим лицам. Правительственный фонд выступал в этих сделках как третья сторона. Он брал на себя обеспечение выполнения обязательств неких ООО, которые тогда еще не обанкроченный ТФБ рекомендовал как надёжные, заключив договоры залога акций, ипотеки участков, а компания-заёмщик в ответ выплачивала фонду «вознаграждение за предоставление залога в размере 1% годовых от залоговой стоимости имущества за фактическое количество дней действия договора о залоге».

В результате ряд компаний, чьи обязательства своим имуществом поддержал фонд, на сегодня находятся в стадии банкротства. Госжилфонд РТ, ссылаясь на злоупотребление правом со стороны ТФБ в период заключения договоров, пытается оспорить их, но не всегда успешно.

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