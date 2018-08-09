Москва, 9 августа, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство — после обнаружения тела женщины в чемодане в Воронцовском парке, сообщает пресс-служба СК РФ.

Преступление

Пресс-служба ведомства отмечает, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также следователи пытаются установить личность погибшей женщины и обстоятельства ее убийства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о жестоком убийстве женщины расследуется в Перми. 27-летнюю гороанку убил любовник, расчленив труп и прокрутив его через мясорубку.