Токио, 9 августа, 2018, 04:40 — ИА Регнум. В аэропортах Японии отменено 162 авиарейса из-за приближения тайфуна «Шаньшань», сообщает японский телеканал NHK.

Тайфун

Также отмечается, что железнодорожные компании тоже приостановили движение по линиям в Тибе, Токио, Канагаве, Сидзуоке и Сайтаме. Отмена железнодорожных перевозок также связана с угрозой тайфуна.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям японского города Мубара власти выдали рекомендации по эвакуации из-за приближения тайфуна. Всего местные власти рекомендовали эвакуироваться 89 тысячам человек в связи с риском возникновения оползней. Ожидается, что тайфун «Шаньшань» накроет Японию в ночь на 9 августа.