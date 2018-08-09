Монреаль, Канада, 9 августа, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Канадское правительство продолжит вести дипломатический и политический диалог с Саудовской Аравией, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с журналистами в Монреале, сообщает CBC News.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Канадцы ожидают, что правительство будет выступать с позиции силы, говорить твердо и вежливо о необходимости уважать права человека по всему миру. Мы продолжим отстаивать канадские ценности и права человека. Это то, что я планирую отстаивать», — заявил Трюдо.

Он также подчеркнул, что Канада не собирается извиняться перед Эр-Риядом за отстаивание прав человека, даже под угрозой ухудшения отношений с Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседники Financial Times заявили о намерениях Саудовской Аравии избавиться от всех канадских активов, которые находятся в распоряжении государственных учреждений в стране.