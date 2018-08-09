Пекин, 9 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Китай поддерживает позитивные высказывания премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла касательно двусторонних отношений и сотрудничества, заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Defence.gov Малкольм Тернбулл

«Мы заметили позитивные высказывания премьер-министра Тернбулла касательно китайской реформы открытости, китайско-австралийских отношений и двустороннего прагматического сотрудничества и одобряем это. Китай и Австралии вместе являются важными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений находится в согласии с фундаментальными интересами народов двух стран, а также мира и стабильности в регионе и мире», — заявила Хуа.

Отметим, что, выступая с речью в Университете Нового Южного Уэльса 7 августа, Тернбулл подчеркнул силу китайско-австралийских отношений, отметив, что его страна намерена сотрудничать с Китаем в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

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