Нью-Йорк, США, 9 августа, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка планируют приостановить выдачу новых лицензий сервисам такси Uber и Lyft, сообщает The Wall Street Journal.

GörlitzPhotography Такси

Сообщается, что городской совет проголосовал за приостановку выдачу новых лицензий на год, пока городская администрация изучает способы снижения дорожных заторов. Издание отмечает, что это решение может прервать стремительный рост компаний, так как их бизнес зависит от найма как можно большего числа водителей, чтобы сократить временны затраты на путь до клиента.

«Неконтролируемый рост компаний, работающих на основе приложений для такси, потребовал решительных действий — и мы их приняли», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля испанские таксисты заявили о продолжении забастовки против сервисов такси Uber и Cabify. Таксисты будут продолжать забастовку до тех пор, пока власти не введут ограничения на выдачу лицензий таксистам Uber.