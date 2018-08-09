Одесса, Украина, 9 августа, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Выступление писательницы Светланы Алексиевич в Одессе, запланированное на 8 августа, было отменено в связи с поступавшими угрозами в ее адрес, сообщает украинское издание «Новое время».

Sergento Светлана Алексиевич в Киеве

Поводом к отмене выступления послужил факт внесения Алексиевич в базу данных «Миротворец» за пропаганду межнациональной розни в своей речи в Бруклине в 2016 году. Позднее Алексиевич удалили из базы данных. Сама Алексиевич всячески отвергает причастность к антиукраинской пропаганде, заявляя, что «всегда чувствовала в себе украинскую кровь».

Напомним, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью обозревателю ИА REGNUM оправдывала государственный переворот на Украине 2014 года и поддержала русофобскую политику киевский властей. Кроме того, Алексиевич тогда заявила, что Россия «оккупировала Крым» и «развязала войну с Украиной» в Донбассе.

«Все знают, кто сбил [«Боинг»] и всё прочее. Давайте уже заканчивать ваше идиотское интервью, — сказала Алексиевич, беседуя с обозревателем ИА REGNUM. — У меня уже нет сил на него. Вы просто набор пропаганды, а не разумный человек»

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