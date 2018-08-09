«Бока Хуниорс» уверенно обыграла «Либертад» в первом матче
Буэнос-Айрес, 9 августа, 2018, 03:27 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Бомбонера» («Эстадио Альберто Хосе Армандо») в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес был разыгран матч между коллективами «Бока Хунирос» и «Либертад». Противостояние завершилось уверенной победой аргентинского коллектива.
Первый гол на 7-й минуте матча забил аргентинский форвард Рамон Абилья, добив мяч в верхний ближний угол после рикошета, — 1:0. Через 36 минут Мауро Сарате удвоил преимущество после передачи Абилья — 2:0.
Статистика матча («Бока Хунирос» / «Либертад»)
Удары 13/7
Удары в створ 6/0
Владение 59%/41%
Нарушения 14/10
Угловые 7/1
Стартовые составы команд на матч:
«Бока Хунирос»: Андрада, Гольтц, Мас, Магаллан, Павон, Перес, Кардона, Барриос, Абила, Сарате, Жара.
«Либертад»: Муньос, да Сильва, Аревало, Кандиа, Кардосо, Эспиноса, Кардосо, Луцена, Риверос, Барейро, Алькарас.
Бригада арбитров: Вилтон Перейра Сампайо | Эмерсон Де Карвалью | Бруно Бошилья | Родольфо Тоски Марк.
Предупреждения: Павон — 31, Мас — 89.
Голы: Абила 7 — 1:0, Сарате 43 — 2:0.