Буэнос-Айрес, 9 августа, 2018, 03:27 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Бомбонера» («Эстадио Альберто Хосе Армандо») в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес был разыгран матч между коллективами «Бока Хунирос» и «Либертад». Противостояние завершилось уверенной победой аргентинского коллектива.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

Первый гол на 7-й минуте матча забил аргентинский форвард Рамон Абилья, добив мяч в верхний ближний угол после рикошета, — 1:0. Через 36 минут Мауро Сарате удвоил преимущество после передачи Абилья — 2:0.

Статистика матча («Бока Хунирос» / «Либертад»)

Удары 13/7

Удары в створ 6/0

Владение 59%/41%

Нарушения 14/10

Угловые 7/1

Стартовые составы команд на матч:

«Бока Хунирос»: Андрада, Гольтц, Мас, Магаллан, Павон, Перес, Кардона, Барриос, Абила, Сарате, Жара.

«Либертад»: Муньос, да Сильва, Аревало, Кандиа, Кардосо, Эспиноса, Кардосо, Луцена, Риверос, Барейро, Алькарас.

Бригада арбитров: Вилтон Перейра Сампайо | Эмерсон Де Карвалью | Бруно Бошилья | Родольфо Тоски Марк.

Предупреждения: Павон — 31, Мас — 89.

Голы: Абила 7 — 1:0, Сарате 43 — 2:0.