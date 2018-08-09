Бразилиа, 9 августа, 2018, 03:24 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Кастелан» в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А был разыгран матч между коллективами «Сеара» и «Сантос». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Первый мяч на 78-й минуте матча забил молодой бразильский нападающий Артур Мендонка Кабраль — 1:0. В роли ассистента выступил Леандро Карвальо. Через 9 минут Жин Мота сравнял счет с передачи Алисона — 1:1.

Статистика матча («Сеара» / «Сантос»)

Удары 16/5

Удары в створ 8/3

Владение 53%/47%

Нарушения 10/11

Угловые 8/3

Набрав 15 очков, «Сеара» осталась на 18-й позиции в «зоне вылета». «Сантос» идет тремя позициями выше с 18-ю очками.

Стартовые составы команд на матч:

«Сеара»: Эверсон, Отавио, Лукас, Эдиньо, Калисон, Ришардсон, Фабиньо, Азеведо, Куишада, Артур.

«Сантос»: Вандерлей, Фелипе, Ферраз, Вернес, Кристиано, Мота, Алисон, Санчес, Энрике, де Гоеш, Семлер.

Бригада арбитров: Мацело де Лима Энрике | Михаел Корреа | Силберт Фариа Сискуим | Тиаго Рода да Оливейра.

Предупреждения: Эдиньо — 42, Мота — 70, Ферраз — 83, Карвальо — 83, Рикардиньо — 90+4.

Голы: Артур 78 — 1:0, Мота 87 — 1:1.