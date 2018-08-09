Нью-Йорк, США, 9 августа, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Цена за тонну алюминия в 2018 году достигнет $2,7 тыс., а в следующем году превысит $3 тыс., заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch, сообщает Reuters.

Алюминий

Уточняется, что цена на алюминий растет из-за санкций Вашингтона в отношении «Русала». Подорожание металла произойдет, если не улучшится ситуация с возможностью заключения «Русалом» новых договоров.

Напомним, «Русал» оказался под американскими санкциями в апреле 2018 года. В качестве одного из условий смягчения санкций американцы назвали уменьшение в активах компании доли бизнесмена Олега Дерипаски.