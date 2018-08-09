Новосибирск, 9 августа, 2018, 03:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области около 4,5 тыс. человек попали под экстренную вакцинацию от кори. По словам главного врача Детской городской клинической больницы №3 г. Новосибирска Татьяны Комиссаровой, в последний раз подобная вспышка заболевания была зафиксирована в 90-х годах.

Mil.ru Вакцинация

«В 90-х годах в период сезонного подъёма заболеваемости достаточно много детей было — тогда не было такой активной иммунизации», — цитируют «Вести. Новосибирск» Комиссарову.

Корью заболели почти полсотни новосибирцев, в основном дети от пяти месяцев до 14 лет. По данным на 8 августа, в больнице остаются 12 человек.

В министерстве здравоохранения уверяют: болеют те, кто не был привит. В основном это цыгане, которые прибыли в Новосибирскую область из соседних регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 июня в больницу были госпитализированы десять детей и восемнадцатилетняя девушка с клиническими проявлениями кори. Все одиннадцать человек — жители г. Обь и с. Толмачево. Как выяснилось, они не состояли на учёте в медицинских организациях и не были привиты от кори.

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В министерстве здравоохранения региона вспышку кори связали с отказом населения от вакцинации.

Позже в регионе были выявлены новые очаги кори — в больницы попали 27 человек, из них 23 ребёнка — жители Центрального и Калининского районов Новосибирска. Все заболевшие, заявляли в областном минздраве, — цыгане.

Корь считается одной из самых заразных болезней — практически 100% контактировавших с больными людей заражаются.

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