Вашингтон, 9 августа, 2018, 02:38 — ИА Регнум. В письме к президенту России Владимиру Путину президент США Дональд Трамп перечислил темы, которые стоило бы сенатору Рону Полу обсудить с российским президентом, заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, сообщает ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее сенатор Рон Пол заявил о передаче письма от Дональда Трампа в администрацию президента России.

«Я считаю за честь доставить письмо от президента Трампа администрации президента Владимира Путина. В письме кратко перечислена важность сотрудничества в разных сферах, включая противодействие терроризму, налаживание двустороннего диалога и возобновление сотрудничества в культурной сфере», — заявил сенатор в своем Twitter.

В июле сенатор Рон Пол входил в число делегатов американского Сената, посещавших Совет Федерации РФ и пригласивших российских коллег в Вашингтон.

Также о факте передачи письма от Дональда Трампа сказал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что послание поступило по дипломатическим каналам и в ближайшее время поступит в администрацию президента РФ.